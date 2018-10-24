2018-10-24T13:23:28+03:00
Происшествия

Студент кемеровского вуза умер в ресторане в центре города

Причину смерти устанавливают эксперты
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Трагедия случилась в одном из кемеровских ресторанов: здесь, в одном из заведений на улице Весенней, умер студент местного куза.

О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, юноше стало плохо. Он встал, а потом упал. Когда к нему подбежали посетители и персонал кафе, парень задыхался. Ему попытались оказать первую медицинскую помощь.

- Начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Он вновь задышал, но в сознание не приходил, - сообщают очевидцы. – Потом он перестал дышать, лицо стало синим…

Юноша, студент КузГТУ, скончался до приезда кареты скорой помощи, и врачам пришлось лишь констатировать смерть. Через несколько дней ему исполнилось бы 20 лет. Пользователи социальных сетей сообщают, что смогли дозвониться студента, и сообщить ей о случившемся.

Причины и обстоятельства смерти студента кемеровского вуза устанавливают эксперты.

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