Фермер из Кузбасса убил своего работника и сжег его труп

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-24T14:26:40+03:00

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29-летний житель Мариинска, ведущий фермерское хозяйство, вскоре предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в том, что он убил одного из своих работников.

В фермерском хозяйстве жителя Мариинска работали его родственники и несколько людей без определенного места жительства. В один из вечером мужчины, работавшие на ферме, готовили ужин и выпивали. Неожиданно фермеру показалось, будто один из работников обокрал его. Мужчина сел на коня и неподалеку от лесного массива нагнал работника. Подозрения оказались напрасными, и тогда фермер предложил помириться и скрепить добрые отношения спиртным. После совместных возлияний фермер посчитал, что работник похитил у него телефон – и даже обыскал его. Когда стало ясно, что никакой кражи не было, фермер достал из сапога нож и стал наносить удары своему работнику в область шеи. После этого он облил тело водкой и пожег.

Самого фермера утром обнаружили спящим в лесу, а вот то, что осталось от работника, лишь через три дня случайно обнаружил в лесу грибник.