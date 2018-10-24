Дороги Кузбасса будут ремонтировать за счет нарушителей Правил дорожного движения

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-24T15:02:53+03:00

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В среду, 24 октября, на очередной сессии областного Совета народных депутатов был принят законопроект, согласно которому штрафы за нарушение правил дорожного движения будут направляться на ремонт и строительство дорог.

Сейчас штрафы, которые платят автолюбители за нарушение Правил, зачисляются в доходы областного бюджета полностью, а потом могут быть направлены на любые цели. Но уже с 1 января по законодательству Российской Федерации штрафы станут дополнительным источником формирования дорожного фонда области. Их можно будет направить только на содержание, ремонт и строительство региональных и местных дорог.

- Это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет улучшения их качества,- отметил председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов областного Совета народных депутатов Сергей Ващенко.