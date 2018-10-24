«Оденьтесь потеплее. Переживаю»: Какая погода будет в Кемерове 25 октября

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-24T17:08:14+03:00

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Популярный сервис «Яндекс. Погода» дает предварительный прогноз погоды на 25 октября в Кемерове и Новокузнецке. Согласно прогнозу, будет прохладно.

«Оденьтесь теплее. Переживаю», - советует виртуальный помощник Алиса, рассказывая о погоде в Кузбассе на четверг, 25 октября. В Кемерове утром ожидается +1…+2 градуса, а уже днем воздух прогреется до +3…+6 градусов. Будет облачно с прояснением, а максимальная скорость ветра будет достигать 4 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, возможен небольшой снег.

В Новокузнецке утром будет прохладнее - -2…+3 градуса, небольшой снег. Днем же тучи разбегутся, а температура воздуха достигнет +5…+9 градусов. К вечеру осень вновь напомнит о себе: температура воздуха опустится до -2 градусов, а ночью пройдет небольшой снег.