Трамвай сошел с рельсов в центре Кемерова

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-24T17:15:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 24 октября в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. Вагон, следовавший по маршруту №8, сошел с рельсов.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре города, на пересечении улиц Кирова и Ноградской. Фотографиями с места происшествия очевидцы делятся в социальных сетях. На фотоснимках видно, что вагон сошел с рельсов и частично находится на проезжей части. При этом у трамвая вывернуло одну из колесных пар. Очевидцы, комментируя ДТП, иронизируют: трамвай не «переобулся». Сейчас специалисты устанавливают причину ДТП и устранают его последствия.

К слову, 24 октября в Кемерове случилось множество дорожно-транспортных происшествий, причем одно из них также было связано с трамваем, столкнувшимся с автобусом. Несмотря на то, что коммунальщики обработали дороги города пескосоляной смесью, всего за шесть часов в городе случилось 25 ДТП. Большинство их участников не успели сменить летние шины на зимние.