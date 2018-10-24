2018-10-24T17:15:49+03:00
Происшествия

Трамвай сошел с рельсов в центре Кемерова

ДТП случилось вечером 24 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Вечером 24 октября в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. Вагон, следовавший по маршруту №8, сошел с рельсов.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре города, на пересечении улиц Кирова и Ноградской. Фотографиями с места происшествия очевидцы делятся в социальных сетях. На фотоснимках видно, что вагон сошел с рельсов и частично находится на проезжей части. При этом у трамвая вывернуло одну из колесных пар. Очевидцы, комментируя ДТП, иронизируют: трамвай не «переобулся». Сейчас специалисты устанавливают причину ДТП и устранают его последствия.

К слову, 24 октября в Кемерове случилось множество дорожно-транспортных происшествий, причем одно из них также было связано с трамваем, столкнувшимся с автобусом. Несмотря на то, что коммунальщики обработали дороги города пескосоляной смесью, всего за шесть часов в городе случилось 25 ДТП. Большинство их участников не успели сменить летние шины на зимние.

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