2018-10-25T03:28:52+03:00
Общество

Кузбассовец захотел приготовить обед и попал за это в полицию

Мужчина незаконно проник в дом собственной матери
Екатерина РОМАНОВА
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44-летий житель Кузбасса в скором времени предстанет перед судом за незаконное проникновение в жилище. К слову, это жилище – дом родной матери обвиняемого.

Житель Яшкинского района долгое время жил вместе со своей мамой. Однако помогать ей ни по дому, ни материально не торопился. Вместе этого питался за ее счет, злоупотреблял спиртным и нигде не работал. Устав бороться с собственным ребенком, женщина через суд добилась выселения непутевого сына.

В сентябре нынешнего года мужчина, приняв изрядную дозу алкоголя, забрался в дом матери, так как сильно хотел есть. Он взял сковороду и поставил ее на печь. А потом заснул. Женщина в это время находилась в другой комнате и не сразу догадалась, что в доме незваный гость. Лишь почувствовав запах дыма, она поняла, что случилось. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь ее сына к ответственности.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области сообщили, что уголовное дело в отношении нерадивого сына направлено в суд.

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