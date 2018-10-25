В Новокузнецке ограничат движения на проспекте Пионерском

СЕГОДНЯ 04:16 2018-10-25T04:16:57+03:00

Ограничение будет действовать в течение двух часов

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В Новокузнецке временно будет ограничено движение по проспекту Пионерскому. Об этом сообщает администрация города.

Временное ограничение на движение и стоянку автотранспорта на проспекте Пионерском, что в Новокузнецке, будет действовать 26 октября с 10:00 до 11:45. Впрочем, проезд и стоянка будут запрещены лишь на одном участке дороги – от дома №24 по Пионерскому проспекту (пересечение с проспектом Металлургов) до дома №14 (пересечение с улицей 25 лет Октября).

Такое ограничение необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность при проведении торжественного мероприятия – открытия скульптурной композиции «Геолог».

Напомним, торжественное открытие скульптурной композиции состоится 26 октября в 11:00. Композиции «Геолог» установлена в честь трудового подвига всех геологоразведчиков Кемеровской области и в знак благодарности самоотверженность, отвагу и упорство.