2018-10-25T04:40:15+03:00
Происшествия

В Новокузнецке автолюбитель сбил пешехода и бросил его на дороге

Нерадивого водителя разыскивают сотрудники ГИБДД
Екатерина РОМАНОВА
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Госавтоинспекция города Новокузнецка просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 24 октября около 21:15.

ДТП случилось вечером 24 октября. Неустановленный водитель поворачивал с улицы Курако на улицу Лазо, однако оказался невнимательным и сбил мужчину 1979 года рождения, который в это же время переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Уже известно, что автолюбитель остановился, вышел из машины и помог пострадавшему подняться. Водитель посадил пешехода в свой автомобиль, но через несколько минут высадил его и уехал в неизвестном направлении. Позже врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Сотрудники ГИБДД просят возможных очевидцев откликнуться, если имеются записи видеорегистратора, на которых запечатлен момент наезда, также предоставить их сотрудникам полиции.

Любую имеющуюся у вас информацию просим сообщать по телефону дежурной части ГИБДД 45-62-31, а также в отделение розыска ГИБДД по телефону 45-97-27.

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