В Кузбассе ребенок провалился в колодец по дороге в детсад

СЕГОДНЯ 05:39 2018-10-25T06:14:57+03:00

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В Анжеро-Судженске по требованию прокурора города организация выплатила девочке компенсацию морального вреда за падение в колодец.

4 сентября мама с двухлетней дочкой шли в детский сад. Девочка наступила на крышку канализационного люка, а тот неожиданно перевернулся. Ребенок тут же провалился в колодец. Мама девочки смогла достать ребенка из колодца и обратилась в травмпункт. Врачи осмотрели малышку и оказали ей необходимую помощь. К слову, у ребенка диагностировали ушиб, кровоподтек мягких тканей подбородка, носа и ушибленная рана верхней губы.

Мать двухлетней девочки обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права ее дочери и взыскать компенсацию морального вреда. Во время проверки обнаружилась и компания, которой принадлежит люк и которая должна его обслуживать.

- В добровольном порядке юридическое лицо отказалось компенсировать потерпевшей моральный вред, и прокурор города направил в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетней, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе судебного рассмотрения требования прокурора были исполнены, девочке выплатили компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

После инцидента металлическую крышку колодца герметично закрыли.