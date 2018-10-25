В Новокузнецке закрыли службу доставки пиццы и суши
В Новокузнецке на два месяца закрыли службу доставки пиццы и суши «SUSHI TEAM». Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения.
Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, в отношении индивидуального предпринимателя, который занимался изготовлением и продажей суши и пиццы на улице Покрышкина, 15, провели административное расследование.
Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Специалисты обнаружили, что продукция на предприятии производится без технической документации, в цехе могут соприкасаться сырые и готовые продукты. Кроме того, цех не оборудован бактерицидными лампами, посуду и инвентарь сотрудники моют неправильно. Продажа готовых блюд потребителю происходит без сопроводительных документов.
В отношении предпринимателя был составлен административный протокол. Центральный районный суд Новокузнецка закрыл организацию общественного питания «SUSHI TEAM» на 60 суток.
Напомним, что недавно в Кемерове из-за антисанитарии закрыли службу доставки «Пицца Синица».