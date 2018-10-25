В Кемерове ночью загорелся Ford Focus

СЕГОДНЯ 06:33 2018-10-25T06:48:40+03:00

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Ночью в Кемерове загорелся автомобиль Ford Focus. Пожар произошел из-за неисправности проводки.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 03.16 в противопожарную службу поступил сигнал о возгорании автомобиля на проспекте Шахтеров. На место незамедлительно выехали две пожарные машины и семь спасателей. Пожар удалось потушить в 03.28.

– На момент прибытия первого подразделения автомобиль Ford Focus 2011 года выпуска горел открытым пламенем. В результате пожара выгорел салон и моторный отсек, – рассказали в МЧС. – Причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

В Кемерове загорелась иномарка на проспекте Шахтеров .

Примерно в это же время в Прокопьевске на улице Ноградская загорелся Volkswagen Polo 2016 года выпуска. У иномарки сгорели салон, моторный отсек и колеса.