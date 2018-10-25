В Кемерове из горящей пятиэтажки спасли 16 человек

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-25T07:06:42+03:00

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В Кемерове ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожарные спасли из задымленного подъезда 16 человек.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном доме на проспекте Кузнецкий поступило в МЧС в 01.50. На место выехали девять пожарных машин и 33 спасателя.

– На момент прибытий первого подразделения из окна трехкомнатной квартиры на третьем этаже шел черный дым. Сотрудники МЧС по лестничным маршам спасли 14 человек из квартир, в том числе одного ребенка. Всех вывели на свежий воздух. По автолестнице спасли еще двух человек, – рассказали в МЧС. – В результате пожаре в комнате площадью 18 квадратных метров сгорели личные вещи и мебель. Причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем.