В Кемерове из горящей пятиэтажки спасли 16 человек
В Кемерове ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожарные спасли из задымленного подъезда 16 человек.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном доме на проспекте Кузнецкий поступило в МЧС в 01.50. На место выехали девять пожарных машин и 33 спасателя.
– На момент прибытий первого подразделения из окна трехкомнатной квартиры на третьем этаже шел черный дым. Сотрудники МЧС по лестничным маршам спасли 14 человек из квартир, в том числе одного ребенка. Всех вывели на свежий воздух. По автолестнице спасли еще двух человек, – рассказали в МЧС. – В результате пожаре в комнате площадью 18 квадратных метров сгорели личные вещи и мебель. Причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем.