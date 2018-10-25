2018-10-25T07:12:10+03:00
Происшествия

В Кемерове Nissan снес дорожные знаки на Кузбасском мосту

Ведется административное расследование
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Пусть говорят Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Пусть говорят Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове вечером 24 октября водитель Nissan устроил аварию на Кузбасском мосту. Он снес дорожные знаки и перекрыл две полосы для движения.

Авария произошла в 20.24. Фотографиями последствий аварии поделились пользователи социальных сетей.

- Водитель Nissan произвел наезд на препятствие, в результате чего повредил автомобиль LADA. Ведется административное расследование. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» в городской ГИБДД.

Отметим, что вчера на кемеровских дорогах случилось колоссальное количество ДТП – только в утренние часы ГИБДД зафиксировали 25 вызовов, причем практически все пострадавшие автомобили двигались на летней резине. Стоит отметить, что в аварии попадали не только личные авто, но и общественные транспорт – маршрутные такси, автобусы и трамваи.

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