В Кемерове Nissan снес дорожные знаки на Кузбасском мосту

СЕГОДНЯ 07:11 2018-10-25T07:12:10+03:00

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В Кемерове вечером 24 октября водитель Nissan устроил аварию на Кузбасском мосту. Он снес дорожные знаки и перекрыл две полосы для движения.

Авария произошла в 20.24. Фотографиями последствий аварии поделились пользователи социальных сетей.

- Водитель Nissan произвел наезд на препятствие, в результате чего повредил автомобиль LADA. Ведется административное расследование. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» в городской ГИБДД.

Отметим, что вчера на кемеровских дорогах случилось колоссальное количество ДТП – только в утренние часы ГИБДД зафиксировали 25 вызовов, причем практически все пострадавшие автомобили двигались на летней резине. Стоит отметить, что в аварии попадали не только личные авто, но и общественные транспорт – маршрутные такси, автобусы и трамваи.