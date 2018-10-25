Двое погибли: Mark II въехал в фуру на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 08:06 2018-10-25T08:06:43+03:00

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На трассе в Тяжинском районе столкнулись Toyota Mark II и грузовой автомобиль марки Mercedes. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового авто.

Смертельная авария произошла в 10.30 24 октября на 552 километре автодороги Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

– Предварительно установлено, что 32-летний мужчина на Mark II выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир погибли. 35-летний водитель грузовика не пострадал, – рассказали «Комсомольской правде» подробности аварии в ГИБДД региона.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП шел снегопад. Поэтому водителей просят быть особенно осторожными во время езды в условиях недостаточной видимости и не совершать необдуманных и резких маневров.

Отметим, что вчерашний снегопад доставил много неприятностей кузбасским водителям, особенно тем, которые не успели переобуть свой автомобиль. Например, только в областном центре утром 24 октября случилось 25 ДТП с материальным ущербом.