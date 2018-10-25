2018-10-25T08:30:57+03:00
Общество

Кузбассовцы делятся фотографиями огненного заката в Шерегеше

Синоптики прокомментировали атмосферное явление
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"/Гостиница AYS CLUBФото: "ВКонтакте"/Гостиница AYS CLUB
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В среду вечером туристы и жители Шерегеша наблюдали на небе необычный закат. Вскоре атмосферные фотографии неба стали обсуждать в соцсетях.

Пользователи соцсети назвали прошедший накануне закат сказочным или «адским» и сравнили его на фоне горы Зеленая с кадрами из «Властелина колец». Авторы фотографий отметили, что впервые видели такой закат. При этом он длился недолго.

«Буквально 12-минутная магия за окном внезапно случилась! Наблюдать это в живом формате - невероятно… Приезжайте скорее удивляться!», – написал один из пользователей соцсети.

Фото: Яна Тортумашева

Фото: Яна Тортумашева

Необычный закат прокомментировала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Кучево-дождевая облачность была освещена закатом солнца, потому такое ярко-красное освещение произошло у этих облаков. Вообще говорят, что такие закаты символизируют наступающую хорошую погоду. На самом деле у нас в ближайшие дни будут очень теплыми, особенно пятница и суббота, – рассказала Полуэктова. – Эта кучево-дождевая облачность не страшна. Она не приносит никаких бед: осадков или циклона. Такая облачность всегда возможна в горных районах области. Там возможно образование всевозможных облаков.

Скриншот: instagram

Скриншот: instagram

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