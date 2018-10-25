2018-10-25T08:45:46+03:00
Общество

В Кемерове на зиму изменили работу светофоров

В частности, увеличилось время работы реверсивных светофоров на Советском проспекте
Екатерина БОРМОТОВА
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Реверсивные светофоры на Советском проспекте в Кемерове будут работать дольшеРеверсивные светофоры на Советском проспекте в Кемерове будут работать дольшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове с наступлением зимнего сезона изменили работу части светофорных объектов. В частности изменилось время работы реверсивных светофоров на проспекте Советском.

Если в летний период реверсивные светофоры в центре Кемерова в утренний час пик работали до 8.30, то с сегодняшнего дня их действие продлили до 09.00. Также для удобства маневрирования автотранспорта специалисты внесли изменения в работу нескольких городских светофоров.

На пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова была установлена отсечка пешеходного движения через улицу Ворошилова. Сначала движутся автомобили по проспекту Химиков и работает пешеходный переход через улицу Ворошилова, затем пешеходам загорается запрещающий сигнал светофора, а автомобильное движение продолжается.

- На пересечении улицы Терешковой и Соснового бульвара также установлена отсечка пешеходного движения. Схема организации дорожного движения на перекрестке: сначала – движение автомобилей по улице Терешковой и пешеходный переход через Сосновый бульвар, затем пешеходам загорается запрещающий сигнал светофора, а автомобильное движение продолжается, - отметили в администрации Кемерова.

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