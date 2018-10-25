В КемГУ будут обучать ветеринаров

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-25T09:58:16+03:00

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С 2020 года КемГУ начнет обучать ветеринарных врачей. Вуз получил лицензию Министерства науки и высшего образования.

Как отметили в опорном вузе Кузбасса, КемГУ получил лицензию на подготовку специалистов по специальность ветеринария квалификации – ветеринарный врач. Специалистов будут обучать диагностика заболеваний у животных, а также лечению и профилактики болезней. Срок обучения в очной форме будет составлять пять лет. Реализация программы начнется с осени 2020 года.

– Для обучения студентов в университете создан Центр сохранения биоразнообразия, в состав которого входит ветеринарная клиника, оснащенная современным медицинским оборудованием, где студенты будут получать знания по специальным дисциплинам, а также приобретать практические навыки и умения в области диагностики и лечения животных, – отметили в вузе.