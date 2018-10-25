В «скорой» рассказали, почему не спасли кемеровского студента в ресторане

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-25T10:00:03+03:00

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На станции кемеровской скорой помощи рассказали о действиях персонала, который прибыл на вызов в один из городских ресторанов 24 октября – здесь студенту стало плохо. Парень скончался до приезда медиков.

Случай произошел в грильной на улице Весенней. Посетители ресторана рассказали, что во время обеда молодому человеку стало плохо – парень упал на пол, потом у него остановилось сердце. Молодому человеку сделали сердечно-легочную реанимацию, но сердце после кратковременной работы остановилось вновь.

Очевидцы сообщили, что вызвали скорую помощь, но бригада приехала лишь спустя 20-25 минут. Медики констатировали смерть молодого кемеровчанина.

Главный врач «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» Сергей Киреев опроверг информацию о том, что «скорая» ехала так долго.

– Бригада прибыла на место через 14 минут после вызова. Нормативом установлено 20 минут. Сказать сейчас, была это естественная или неестественная смерть, невозможно. Это установят эксперты, – сказал Сергей Киреев.

Напомним, погибший был студентом КузГТУ, через несколько недель ему должно было исполниться 20 лет.