В Новокузнецке на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-25T10:32:50+03:00

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В Новокузнецке на пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина. По предварительной информации, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Как рассказали в областном управлении МЧС, в четверг в 09.24 в противопожарную службу сообщили о возгорании в Новоильинском районе. Жильцы десятиэтажного дома на улице Рокоссовского почувствовали запах дыма. На место выехали четыре пожарные машины и 11 спасателей.

– Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Эвакуация людей не проводилась из-за отсутствия необходимости. В результате пожара в комнате площадью девять квадратных метров обгорела мебель на площади один квадратный метр. Предварительная причина – неосторожность при курении, – рассказали в пресс-службе МЧС.

В областном управлении Следственного комитета рассказали, что после тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело мужчины.

– Пожарные обнаружили тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Известно, что мужчина проживал один и злоупотреблял спиртным. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Пожарным предстоят установить причину возгорания, – отметили в Следственном комитете.