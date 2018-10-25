В Кузбассе временно закрыли шахту из-за почти 400 нарушений

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-25T10:44:14+03:00

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Одну из шахт Кемеровской области временно закрыли из-за огромного количества нарушений. Предприятие «ММК-УГОЛЬ» нарушало нормы и правила в области промышленной безопасности.

С 8 по 19 октября Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку на предприятии «ММК-УГОЛЬ». Специалисты проверяли соблюдаются ли юридическим лицом требования промышленной безопасности. Надзорный орган проверил три опасные производственные объекта I класса – угольную шахту, объекты II класса – площадку обогащения угля и участок отвалов пород, эксплуатируемых предприятием. Специалисты провели 54 обследования очистных, подготовительных и действующих горных выработок, а также отдельно стоящего оборудования.

– По результатам обследований выявлено и предписано к устранению 390 нарушений норм и правил в области промышленной безопасности, в том числе: нарушение паспорта крепления горных выработок, нарушения при эксплуатации электрооборудования, противопожарной защиты объектов, требований при эксплуатации транспорта (конвейерного и доставки людей и грузов), – сообщили в Ростехнадзоре.

За нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью работников шахты, ее деятельность приостановлена на 20 суток. Кроме того, к административной ответственности привлекли юридическое лицо и 36 инженерно-технических работников предприятия. Они должны будут заплатить штраф.