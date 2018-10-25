В Кемерове простятся с умершим в ресторане студентом

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-25T11:25:19+03:00

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В Кемерове 26 октября состоится прощание со студентом КузГТУ Дмитрием Шабаном, который умер в городском ресторане, не дождавшись приезда медиков. Проститься с молодым человеком можно будет в Знаменском соборе.

«Прощание с Дмитрием состоится 26 октября в 12.00 во Владимирском зале Знаменского кафедрального собора», - написали близкие погибшего студента в социальных сетях.

Трагедия в грильной на улице Весенней произошла 24 октября. Дмитрию стало плохо – у молодого человека остановилось сердце. Присутствующие пытались спасти парня, но его сердце после реанимации заработало лишь на несколько минут. Прибывшие на место врачи констатировали смерть молодого человека.

Отметим, что очевидцы случившегося утверждали, что бригада медиков приехала лишь спустя 20-25 минут после вызова, однако в «скорой» эту информацию опровергли.