В Кузбассе женщину сбил поезд «Анапа-Томск»

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-25T12:29:45+03:00

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В Кузбассе 54-летняя пьяная женщина попала под поезд «Анапа-Томск». Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел в Яшкинском районе на станции Тутальская около восьми часов утра. 54-летняя жительница села Поломошного решила перейти железнодорожные пути перед поездом, не обращая внимания на сигналы машиниста. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

– В результате травмы она получила ушиб грудной клетки, переломы ребер, сотрясение головного мозга и была доставлена бригадой «скорой помощи» в тайгинскую больницу. Медики также констатировали у пострадавшей алкогольное опьянение, – рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД.