В Кузбассе молодая женщина зарезала сожителя на глазах у 4-летнего сына

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-25T12:46:03+03:00

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В Крапивинском районе 23-летняя местная жительница зарезала сожителя, который собирался бросить ее из-за другой. Невольным свидетелем преступления матери стал четырехлетний ребенок.

По версии следствия, в июле женщина вместе с сожителем распивала спиртное у себя дома. Во время застолья мужчина сказал ей, что хочет уйти к другой женщине. Это привело его сожительницу в ярость. В порыве гнева лна ударила мужчину ножом в грудь. После женщина пошла к сестре, которая проживала по соседству и рассказала о случившемся. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть мужчины, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении 23-летней жительницы Крапивинского района было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские выяснили, что преступление она совершила на глазах у четырехлетнего сына. Также было установлено, что с 2015 года мальчик проживал отдельно от матери – он был помещен в детский дом, и только весной этого года женщина забрала ребенка к себе.

До суда женщина была помещена в следственный изолятор, а ее сын вернулся в дом ребенка. Уголовное дело передано в суд.