В Кузбассе полицейские ищут виновника смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-25T13:27:33+03:00

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Кузбасские полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал. Наезд произошел на трассе в Беловском районе.

В Беловском районе 23 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Вечером, приблизительно в 20.20 часов, на 49-ом километре дороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся. Пострадавшим оказался 44-летний житель села Новобачаты, который скончался от полученных травм.

-В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя, совершившего ДТП, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание за совершенное правонарушение составляет пять лет лишения свободы.