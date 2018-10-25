В Кузбассе полицейские ищут виновника смертельного ДТП
Кузбасские полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал. Наезд произошел на трассе в Беловском районе.
В Беловском районе 23 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Вечером, приблизительно в 20.20 часов, на 49-ом километре дороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся. Пострадавшим оказался 44-летний житель села Новобачаты, который скончался от полученных травм.
-В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя, совершившего ДТП, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание за совершенное правонарушение составляет пять лет лишения свободы.