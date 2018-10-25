В Кузбассе семейная пара погибла в ДТП с КамАЗом

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-25T14:15:17+03:00

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В Кузбассе КамАЗ на встречной полосе врезался в Nissan Cefiro. В результате аварии погибла семейная пара, двоих маленьких детей доставили в больницу.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, авария произошла в четверг около 11.00 на втором километре дороги «Евтино – Каракан – Пермяки – Каралда». Как выяснили полицейские, 58-летний водитель КамАЗа во время обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль Nissan Cefiro. В результате аварии на месте скончались 31-летний водитель и 32-летняя пассажирка иномарки. Двое детей трех и пяти лет доставлены в больницу. Сейчас их обследуют медики.

– В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – отметили в МВД.