2018-10-25T15:09:16+03:00
Общество

На составление плана празднования Дня шахтера-2019 отведено 2,5 недели

План-график празднования глава Гурьевского района представит 13 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Столицей празднования Дня Шахтера-2019 будет ГурьевскСтолицей празднования Дня Шахтера-2019 будет ГурьевскФото: Екатерина РОМАНОВА
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Всего две с половиной недели дал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев главе Гурьевского района на составление детального плана празднования Дня шахтера. Глава Кузбасса подчеркнул, что праздник в Гурьевском районе станет важной составляющей частью плана празднования 300-летия региона.

- Обращаю ваше внимание, что необходимы очень серьезное отношение и ответственный подход всех, кто занимается подготовкой данного мероприятия, — подчеркнул Сергей Цивилев на встрече с главой Гурьевского района Сергеем Малышевым.

В свою очередь Малышев отметил, что к сегодняшнему дню уже осмотрены объекты, которые будут реконструированы ко Дню шахтера, разрабатываются планы благоустройства главных улиц Гурьевска и Салаира. Сергей Цивилев заметил, что детальный план-график по каждому объекту должен быть готов через 2,5 недели. А 13 ноября этот план-график Сергей Малышев представит на заседании коллегии администрации области!

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