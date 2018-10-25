Дело «Зимней вишни»: Прокуратура обжаловала продление ареста Сергею Генину

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-25T15:33:40+03:00

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Прокуратура и адвокаты обжаловал продление ареста пожарному Сергею Генину, обвиняемому по делу «Зимней вишни». Жалоба будет рассмотрена 26 октября.

Как сообщили в пресс-службе Кемеровского областного суда, судебное заседание по рассмотрению жалобы защиты и апелляционного представления прокурора на постановление суда назначено на 26 октября. Начнется заседание в 11.00. На заседании судья рассмотрит вопрос об измени меры пресечения Сергею Генина на более мягкую – домашний арест.

Отметим, что Сергей Генин находится в СИЗО с апреля. В соответствии с тяжестью обвинения Генин не должен находится в СИЗО более полугода. Однако 8 октября Кемеровский областной суд продли арест обвиняемому до 25 декабря.

ачальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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