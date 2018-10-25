2018-10-25T18:51:45+03:00
Происшествия

В Кузбассе полицейские нашли поджигателя

Мужчина из мести поджег соседей сестры
Кирилл ЧАЩИН
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В Прокопьевске полицейские поймали поджигателя, который из мести спалил надворные постройки. Кузбассовец хотел отомстить за сестру.

В конце мая в частном секторе Зенковского района Прокопьевска от огня пострадали два частных домовладения. Огонь уничтожил надворные постройки, баню и крыльцо. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Эксперты пришли к выводу, что это был поджог.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, которым оказался 35-летний местный житель, брат соседки погорельцев. Как оказалось, пострадавшие сделали женщине замечание (она временами спускала с цепи свою собаку), а она пожаловалась брату. Пьяный мужчина решил отомстить и поджог постройки соседей. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

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