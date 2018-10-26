В Кемерове 17-летний водитель устроил погоню со стрельбой

СЕГОДНЯ 03:01 2018-10-26T03:01:58+03:00

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В Кемерове 17-летний молодой человек устроил погоду с сотрудниками ДПС. Чтобы остановить лихача, полицейские открыли огонь.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области ночью экипаж ДПС заметил на по улице Тухачевского автомобиль ВАЗ-2115, который ехал с большой скоростью и менял траекторию. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, однако он прибавил скорость.

Во время погони водитель несколько раз проезжал на красный свет светофора и создавал угрозу для других участников движения. Полицейские решили открыть огонь по колесам, когда нарушитель выехал за пределы села Березово. В результате легковушку удалось остановить. За рулем оказался 17-летний кемеровчанин.

В отношении него были составлены административные протоколы. Ему грозит штраф в размере 20 тысяч рублей. Также материала будут отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.