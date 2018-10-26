В Кемерове 17-летний водитель устроил погоню со стрельбой
В Кемерове 17-летний молодой человек устроил погоду с сотрудниками ДПС. Чтобы остановить лихача, полицейские открыли огонь.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области ночью экипаж ДПС заметил на по улице Тухачевского автомобиль ВАЗ-2115, который ехал с большой скоростью и менял траекторию. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, однако он прибавил скорость.
Во время погони водитель несколько раз проезжал на красный свет светофора и создавал угрозу для других участников движения. Полицейские решили открыть огонь по колесам, когда нарушитель выехал за пределы села Березово. В результате легковушку удалось остановить. За рулем оказался 17-летний кемеровчанин.
В отношении него были составлены административные протоколы. Ему грозит штраф в размере 20 тысяч рублей. Также материала будут отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Задержание с погоней.Подписывайтесь на наш канал: https://www.youtube.com/channel/UCUAdtP4dot8A__6R2PxLToQ?view_as=subscriber Следите за новостями в социальных сетях: https://vk.com/gumvd42 https://www.facebook.com/gumvd42/ https://twitter.com/gumvd42 https://www.instagram.com/gumvd42/