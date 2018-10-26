В Кузбассе владельца киоска оштрафовали на 200 тысяч

СЕГОДНЯ 04:47 2018-10-26T04:47:52+03:00

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В Кузбасс на 200 тысяч оштрафовали владельца киоска «Багира», который незаконно подключился к электросети.

Как рассказали в пресс-службе МРСК Сибири, торговый павильон «Багира», который был незаконно подключен к электросети, находится в поселке Боровой Рудничного района города Кемерова.

– Подключение к электрическим сетям должно производиться профессионалами, с соблюдением правил устройства электроустановок и технических условий на электроснабжение, - поясняет инженер участка транспорта Кемеровского РЭС Наталья Шубина. - Заключение договора на технологическое присоединение с электросетевой компанией – первый этап в этой цепочке действий. Выявить незаконных потребителей довольно просто. В итоге они вынуждены выплачивать штраф, который существенно превышает размер начислений по сравнению с фактическим потреблением электроэнергии.

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