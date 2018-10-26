Кемеровский подросток серьезно пострадал в горящем грузовике

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-26T04:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе Кемерово-Барнаул 17-летний подросток едва не сгорел в кабине грузовика. Три недели он провел в реанимации.

Молодой человек отправился в Алтайский край, чтобы сопроводить груз. Однако по пути из Кемерова в Барнаул в какой-то момент из-за неисправности автомобиль загорелся. Молодой человек получилобширные ожоги лица, шеи и верхних конечностей. С ожогами более 60 процентов тела его доставили в ожоговое отделение Центра термических поражений Алтайского края. Три недели находился в реанимации, где за его жизнь боролись врачи. Сейчас состояние пострадавшего улучшилось, его перевели в общую палату. По словам медиков, кемеровчанину уже закрыли почти 100 процентов ожогов. Однако ему предстоит пройти длительную реабилитацию.