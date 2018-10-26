2018-10-26T04:00:57+03:00
Происшествия

Кемеровский подросток серьезно пострадал в горящем грузовике

Кабина машины вспыхнула на трассе
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

На трассе Кемерово-Барнаул 17-летний подросток едва не сгорел в кабине грузовика. Три недели он провел в реанимации.

Молодой человек отправился в Алтайский край, чтобы сопроводить груз. Однако по пути из Кемерова в Барнаул в какой-то момент из-за неисправности автомобиль загорелся. Молодой человек получилобширные ожоги лица, шеи и верхних конечностей. С ожогами более 60 процентов тела его доставили в ожоговое отделение Центра термических поражений Алтайского края. Три недели находился в реанимации, где за его жизнь боролись врачи. Сейчас состояние пострадавшего улучшилось, его перевели в общую палату. По словам медиков, кемеровчанину уже закрыли почти 100 процентов ожогов. Однако ему предстоит пройти длительную реабилитацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актер из Кемерова Евгений Гришковец снялся в сериале про женщин
Новокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасами
Закупкой оборудования и лекарств в Кузбассе займется специальное агентство
Кемеровчанин приучал 14-летнего сына принимать наркотики
В Кузбассе владельца киоска оштрафовали на 200 тысяч
В Кемерове 17-летний водитель устроил погоню со стрельбой
В Кузбассе полицейские нашли поджигателя
В квартире кемеровского депутата прошли обыски по делу «Зимней вишни»
Дело «Зимней вишни»: Прокуратура обжаловала продление ареста Сергею Генину
На составление плана празднования Дня шахтера-2019 отведено 2,5 недели
В Кузбассе семейная пара погибла в ДТП с КамАЗом
В Кузбассе полицейские ищут виновника смертельного ДТП
В Кузбассе молодая женщина зарезала сожителя на глазах у 4-летнего сына
В Кузбассе женщину сбил поезд «Анапа-Томск»
В Кемерове простятся с умершим в ресторане студентом
В Кузбассе временно закрыли шахту из-за почти 400 нарушений
В Новокузнецке на пожаре погиб мужчина
В «скорой» рассказали, почему не спасли кемеровского студента в ресторане
В КемГУ будут обучать ветеринаров
На разрезе в Кузбассе нашли загадочные шары
В Кемерове на зиму изменили работу светофоров
Кузбассовцы делятся фотографиями огненного заката в Шерегеше
Двое погибли: Mark II въехал в фуру на кузбасской трассе
В Кемерове Nissan снес дорожные знаки на Кузбасском мосту