2018-10-26T05:27:08+03:00
Происшествия

Кемеровчанин приучал 14-летнего сына принимать наркотики

Ребенок составлял компанию отцу-наркоману в течение года
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове в скором времени перед судом предстанет 44-летний мужчина. Его обвиняют в склонении к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего. Примечательно, что мужчина предлагал наркотики родному сыну.

Весной нынешнего года кемеровчанка привела в отдел полиции своего 14-летнего сына. Было очевидно, что тот находится под воздействием психотропных препаратов – это подтвердило и медицинское освидетельствование. Также выяснилось, что подросток принимал так называемые нанонаркотики. Но самым неприятным в этой истории оказалось не то, что ребенок употребляет запрещенные препараты с 13 лет, а что его к этому пристрастил отец. Отец однажды предложил сыну составить ему компанию – и тот не отказался.

В течение нескольких месяцев отец скрывался от сотрудников полиции. Однако его удалось задержать. Сейчас мужчина содержится под стражей, а в скором времени предстанет и перед судом.

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