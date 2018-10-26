2018-10-26T05:52:44+03:00
Общество

Закупкой оборудования и лекарств в Кузбассе займется специальное агентство

Об этом сообщила замгубернатора Кузбасса Елена Малышева
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе будет создано государственное казенное учреждение «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». О его создании стало известно на рабочем совещании с главными врачами государственных медучреждения.

Елена Малышева, заместитель губернатора Кемеровской области, во время заседания сообщила о том, что уже в ближайшее время в регионе будет создано казенное учреждение «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения», которое будет заниматься закупкой оборудования и лекарственных средств.

- Мы изучили положительный опыт работы по осуществлению государственных закупок в сфере здравоохранения других регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Калуги, - сообщила Елена Малышева. - И приняли решение о выходе на плановую централизацию закупки оборудования и лекарственных средств, путем передачи с 1 января 2019 года всех крупных закупок оборудования и лекарств в казенное учреждение. В настоящий момент готовится соответствующая нормативная база.

К слову, закупка расходных материалов по-прежнему останется в ведении медицинских организаций. При этом уровень закупочных цен здесь также будет проверяться.

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