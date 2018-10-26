2018-10-26T06:52:07+03:00
Общество

Новокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасами

Торговля патронами велась возле автовокзала
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасамиНовокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасамиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Новокузнецкий районный суд вынес приговор местному жителю за незаконную торговлю патронами.

44-летний житель города Новокузнецка продавал в торговом павильоне ренка на улице Транспортной, что неподалеку от автовокзала, садовый инвентарь и все, что нужно для рыбалки. А особо понравившимся покупателям он предлагал приобрести у него патроны. Когда один из покупателей попросил у продавца три пачки патронов (в каждой – по 20 штук) к нарезному оружию калибра 7,62 мм, мужчина обрадовался. Он принял оплату – 600 рублей – и передал все три коробки покупателю. Увы, сделка была ненастоящей: в качестве покупателя выступал сотрудник правоохранительных органов.

Продавец лопат, удочек и патронов уверял, что приобрел боеприпасы еще в 2010 году у незнакомого человека. Тогда мужчина мечтал оформить лицензию и приобрести оружие, но так и не сделал это. И чтобы патроны не лежали без дела, решил продать их. К слову, при себе у мужчины было еще шесть непроданных коробок с патронами.

- Опасная, незаконная торговля пресечена, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области. - Суд вынес нарушителю наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

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