СЕГОДНЯ 06:46 2018-10-26T06:46:34+03:00

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Известный актер из Кемерова Евгений Гришковец снялся в сериале про женщин. Премьера состоится уже в конце октября.

Знаменитый кемеровчанин сыграл одну из главных ролей в сериале «Обычная женщина». Гришковец предстанет перед зрителями в образе мужа главной героини сериала, которую сыграет Анна Михалкова.

Она – успешная бизнес-леди со своим цветочным магазином. Он – талантливый хирург. Но у каждого из них есть свои тайны. Героиня Михалковой скрывает от мужа, что она на самом деле не цветочница, а сутенерша. Герой Гришковца умалчивает про свою любовницу…

– Женский вопрос для России – главный, потому что важнейший ресурс нашей страны – это женщины. А в нашей истории этот ресурс используется таким недостойным образом, да еще и женщиной. Конечно, это несет определенную идею, которая мне, к сожалению, пока недоступна, потому что я нахожусь всего лишь в роли винтика в часах, который не видит, какое время показывает циферблат, – высказался о сериале Евгений Гришковец.

Премьера режиссера Бориса Хлебникова выйдет на экраны 29 октября.