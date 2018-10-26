В Кузбассе создадут научно-образовательный центр

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-26T08:31:05+03:00

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В Кемеровской области создадут Кузбасский научно-образовательный центр - об этом во время визита в Беловский филиал КузГТУ рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Сейчас во всей в стране начинается создание научно-образовательных центров. Пока это - планы, выбор направления, разработка регламентов и требований, - рассказал Сергей Цивилев. - Кузбасс должен быть одним из первых и создать свой, Кузбасский научно-образовательный центр. До конца этого года мы уже должны разработать проект центра.

Глава региона отметил, что ныненшнее поколение сладеет низким уровнем финансовой грамотности, и особенно ярко это продемонстрировали события 25 марта. И дело здесь не в уровне зарплат, а в умении распределять средства.

- Это общая проблема, мы упустили финансовое образование целого поколения! - отметил Сергей Цивилев.

Помочь людям научиться грамотно распоряжаться средствами в любых объемах призван проект "Финансовый экспресс". К слову, он станет одним из направлений работы Кузбасского научно-образовательного центра. А повышение финансовой грамотности населения, в свою очередь, позволит изменить ситуацию с закредитованностью, повышением качества жизни кузбассовцев. И, кроме того, поможет стать Кузбассу регионом №1.