2018-10-26T09:16:38+03:00
Общество

В Кемерове оцепили трамвай из-за подозрительного предмета

Пассажиров попросили покинуть вагон
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Кемерове трамвай №8 оцепили из-за подозрительного предмета. Всех пассажиров ссадили с электротранспорта.

В салоне трамвая был обнаружен подозрительный предмет – женская сумочка. Всех пассажиров попросили выйти из вагона. На место оперативно прибыли правоохранительные органы, которые с собаками проверили вагон пассажирского транспорта. Опасности обнаружено не было. По всей видимости сумочку оставила какая-то забывчивая пассажирка.

В итоге простой электротранспорта, по данным пресс-службы КЭТК, составил 45 минут – с 10.45 до 11.30.

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