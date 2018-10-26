Первым заместителем губернатора Кузбасса стал Вячеслав Телегин
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назначил своего первого заместителя. Им стал зам по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Вячеслав Телегин.
Исполнение обязанностей первого вице-губерантора на Телегина возложено с 26 октября, сообщили в администрации Кемеровской области. В аппарате губернатора отметили, за Телегиным останется сфера ЖКХ. Кроме того, на него возложено руководство деятельностью комитета по легализации объектов налогообложения областной администрации и координация деятельности департамента по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, Вячеслав Телегин ранее занимал должность главы города Ленинска-Кузнецкого. 14 мая он стал исполняющим обязанности заместителя губернатора Кузбасса по ЖКХ.
Должность первого заместителя губернатора стала вакантной 22 октября. ее покинул Владимир Чернов, который был назначен и.о. главы Междуреченска.