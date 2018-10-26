Первым заместителем губернатора Кузбасса стал Вячеслав Телегин

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-26T09:34:33+03:00

Новые обязанности на зама по ЖКХ возложены с 26 октября

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назначил своего первого заместителя. Им стал зам по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Вячеслав Телегин.

Исполнение обязанностей первого вице-губерантора на Телегина возложено с 26 октября, сообщили в администрации Кемеровской области. В аппарате губернатора отметили, за Телегиным останется сфера ЖКХ. Кроме того, на него возложено руководство деятельностью комитета по легализации объектов налогообложения областной администрации и координация деятельности департамента по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, Вячеслав Телегин ранее занимал должность главы города Ленинска-Кузнецкого. 14 мая он стал исполняющим обязанности заместителя губернатора Кузбасса по ЖКХ.

Должность первого заместителя губернатора стала вакантной 22 октября. ее покинул Владимир Чернов, который был назначен и.о. главы Междуреченска.