2018-10-26T09:55:51+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса выпал с третьего этажа психинтерната

Мужчина сломал позвоночник
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Кузбассе пациент психоневрологического интерната выпал из окна третьего этажа. В результате падения молодой мужчина сломал позвоночник.

Инцидент произошел в поселке Инском в ночное время. Здесь с высоты третьего этажа упал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом поясничного отдела позвоночника и перелом лучевой кости, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Напомним, в начале октября в Кузбассе произошел еще один случай падения пациента больницы с высоты. В Новокузнецке 63-летняя пациентка выпрыгнула из окна больницы.

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