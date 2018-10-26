Житель Кузбасса выпал с третьего этажа психинтерната

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-26T09:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе пациент психоневрологического интерната выпал из окна третьего этажа. В результате падения молодой мужчина сломал позвоночник.

Инцидент произошел в поселке Инском в ночное время. Здесь с высоты третьего этажа упал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом поясничного отдела позвоночника и перелом лучевой кости, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Напомним, в начале октября в Кузбассе произошел еще один случай падения пациента больницы с высоты. В Новокузнецке 63-летняя пациентка выпрыгнула из окна больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глухонемая пациентка сбежала из больницы Анжеро-Судженска

Проверка личности 49-летней местной жительницы показала, что неделю назад об ее исчезновении заявили работники поликлиники. Пациентка с тяжелым заболеванием сбежала из медучреждения. (подробности)