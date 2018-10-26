Житель Кузбасса выпал с третьего этажа психинтерната
В Кузбассе пациент психоневрологического интерната выпал из окна третьего этажа. В результате падения молодой мужчина сломал позвоночник.
Инцидент произошел в поселке Инском в ночное время. Здесь с высоты третьего этажа упал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом поясничного отдела позвоночника и перелом лучевой кости, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Напомним, в начале октября в Кузбассе произошел еще один случай падения пациента больницы с высоты. В Новокузнецке 63-летняя пациентка выпрыгнула из окна больницы.
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