2018-10-26T10:11:53+03:00
Общество

В Кузбассе хотят объединить вузы

Об этом сообщил Сергей Цивилев на встрече в КузГТУ в Белове
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев посетил в пятницу, 25 октября, филиал КузГТУ, что в городе Белово. На этой встрече он рассказал, какие изменения ждут кузбасские вузы в ближайшем будущем.

- С образованием у нас трагедия: уровень подготовки в вузах падает, молодежь уезжает учиться в вузы в другие города и обратно не возвращается, - отметил Сергей Цивилев. - Без единого мощного вуза мы не в состоянии тягаться с другими, участвовать в грантах, заключать серьезные партнерские отношения с мировыми вузами. Но если мы все кузбасские вузы объединим, у нас появится шанс создать отличную высшую школу.

Губернатор Кемеровской области также отметил, что уже к концу года будет принято решение по реформе образования в Кузбассе. Помимо объединения ВУЗов, за которым должно последовать улучшение качества высшего образования, в регионе будет создан Кузбасский научно-образовательный центр, в котором смогут обучаться люди самых разных возрастов.

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