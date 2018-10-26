2018-10-26T10:28:04+03:00
Общество

В Кемерове прошли похороны умершего в ресторане студента Дмитрия Шабана

Ему было 19 лет
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: личная страница "ВКонтакте"Фото: личная страница "ВКонтакте"
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В Кемерове прошли похороны студента КузГТУ Дмитрия Шабана, который умер в одном из городских ресторанов. Ему было 19 лет.

Родственники, друзья, знакомые, преподаватели пришли сегодня в Знаменский собор, чтобы проститься с Дмитрием. Прощание проходило во Владимирском зале с 12.00.

Смерть второкурсника КузГТУ стала для многих неожиданностью. Молодой человек 24 октября пришел с друзьями в грильную, которая находится недалеко от вуза. В какой-то момент ему стало плохо – парень упал на пол и стал задыхаться. Потом у Дмитрия остановилось сердце. Окружающие пытались провести ему сердечно-легочную реанимацию, но сердце застучало лишь на несколько минут, а потом отключилось насовсем.

Очевидцы сообщили, что вызвали «скорую», но она ехала медленно, а прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть молодого человека. Однако в скорой помощи отметили, что бригада прибыла на вызов, уложившись в установленный норматив.

Знакомые Дмитрия говорят, что у него били проблемы с сердцем, хотя он никогда никому не жаловался на это. Причину гибели молодого человека установят эксперты.

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