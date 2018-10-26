Камазист оставил сиротами двух маленьких детей из Кузбасса
В Беловском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека.
25 октября около 11 часов утра на автодороге «Евтино – Каракан – Пермяки – Каралда» случилось дорожно-транспортное происшествие. Его причины довольно банальны: 58-летний водитель КамАЗа решил совершить обгон. При этом он не убедился в том, что его маневр безопасен для него самого и окружающих. Результат такого необдуманного поступка был ужасным: на полосе встречного движения грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем Nissan.
- В результате ДТП на месте скончались 31-летний водитель и 32-летняя пассажирка легкового автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
В автомобиле также находились двое детей – трех и пяти лет, оба в детских удерживающих устройствах. Малышей доставили в больницу. А в отношении водителя КамАЗа было возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет. Следствием назначено проведение необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.