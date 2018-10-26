2018-10-26T11:04:37+03:00
Происшествия

Камазист оставил сиротами двух маленьких детей из Кузбасса

В отношении водителя КамАЗа возбуждено уголовное дело
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Беловском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека.

25 октября около 11 часов утра на автодороге «Евтино – Каракан – Пермяки – Каралда» случилось дорожно-транспортное происшествие. Его причины довольно банальны: 58-летний водитель КамАЗа решил совершить обгон. При этом он не убедился в том, что его маневр безопасен для него самого и окружающих. Результат такого необдуманного поступка был ужасным: на полосе встречного движения грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем Nissan.

- В результате ДТП на месте скончались 31-летний водитель и 32-летняя пассажирка легкового автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В автомобиле также находились двое детей – трех и пяти лет, оба в детских удерживающих устройствах. Малышей доставили в больницу. А в отношении водителя КамАЗа было возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет. Следствием назначено проведение необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белове после ремонта торжественно открыли улицу Пролетарскую
В Кемерове прошли похороны умершего в ресторане студента Дмитрия Шабана
В Кузбассе хотят объединить вузы
Житель Кузбасса выпал с третьего этажа психинтерната
Первым заместителем губернатора Кузбасса стал Вячеслав Телегин
Очевидцы сняли на видео смертельное ДТП с иномаркой и «ГАЗелью» в Кузбассе
В Кемерове оцепили трамвай из-за подозрительного предмета
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного оставили под арестом до 25 декабря
В Кузбассе создадут научно-образовательный центр
Актер из Кемерова Евгений Гришковец снялся в сериале про женщин
Новокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасами
Закупкой оборудования и лекарств в Кузбассе займется специальное агентство
Кемеровчанин приучал 14-летнего сына принимать наркотики
В Кузбассе владельца киоска оштрафовали на 200 тысяч