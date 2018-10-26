В Белове после ремонта торжественно открыли улицу Пролетарскую

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-26T11:42:25+03:00

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В Белове в пятницу, 26 октября, состоялось торжественное открытие улицы Пролетарской после капитального ремонта.

Качество дорожного полотна улицы Пролетарской в городе Белово давно вызывало возмущение горожан. И вот, в год 80-летия города улица преобразилась. Здесь провели капитальный ремонт: полностью заменили дорожное покрытие, организовали съезды а существующие улицы, обустроили ливневую канализацию и освещение улицы. Кроме того, здесь установили дорожные знаки и светофор. Позаботились и о пешеходах: дорожники восстановили тротуар. А для поклонников активного образа жизни обустроили велосипедные дорожки. К слову, стоимость ремонта составила почти 96 миллионов рублей, 59,4% из которых выделил областной бюджет, а 40,6% - городской.

- Мы с вами в этом году празднуем юбилей нашего города. С самого начала взяли высокую планку: огромное количество объектов, социальных, промышленных, которые должны были быть открыты в этом году. Всего за год сделали более 20- км дорог – такого в городе не было несколько десятков лет! - отметил глава Беловского городского округа Алексей Курносов. - Беловчане достойны таких подарков!

После того, как традиционная красная ленточка была перерезана, по дороге проехали первые автомобилисты. Качеством новой дороги они остались довольны.