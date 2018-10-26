Новокузнечанка отдала 1,2 миллиона рублей мошеннице с металлическим зубом

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-26T12:37:39+03:00

Женщина поверила в порчу и лишилась всего

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В Кемеровской области полицейские разыскивают мошенниц, похитивших у пенсионерки 1,2 миллиона рублей.

85-летняя новокузнечанка шла по улице, когда к ней подошла незнакомка. Ненавязчиво она завязала разговор, а потом обмолвилась, что видит порчу на пенсионерке. Тут к ворожее подошла еще одна женщина и принялась благодарить за недавнее чудесное исцеление. Видя, что пенсионерка засомневалась, целительница предложила ей проверить наличие проклятия.

- Возьмите вот эту иголку в руку и сожмите кулак, - наставляла незнакомка, протягивая женщине иглу.

Когда же пенсионерка разжала кулак, она невольно ахнула: игла почернела! Тут уж она поверила в порчу и то, что все ее деньги несут в себе зло. Чтобы купюры не превратились в пыль, женщина отдала целительнице сначала 200 тысяч рублей, а потом еще и еще – всего 1,2 миллиона рублей!

- Иди домой и не оборачивайся, за деньгами приходи сюда же через день, - велела целительница.

Конечно же, денег старушка больше не увидела, и, отчаявшись, обратилась в полицию. Аферисток сейчас разыскивают сотрудники полиции, а со слов женщины были составлены фотороботы преступниц.

Первая подозреваемая: на вид около 30-35 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, один верхний зуб слева из желтого металла.

Одета: шапка темная вязаная,куртка темная без капюшона, брюки черные, ботинки черные. С собой имела женскую сумку черного цвета.

Вторая подозреваемая: на вид около 30-35 лет, рост около 160-165 см, плотного телосложения, смуглый цвет лица.

Одета: шапка темная вязаная, куртка серая, брюки черного цвета, ботинки черные.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о личности подозреваемых,

сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-45-42-52, 45-14-20, 45-77-99 или

«02».