Новокузнечанка отдала 1,2 миллиона рублей мошеннице с металлическим зубом
В Кемеровской области полицейские разыскивают мошенниц, похитивших у пенсионерки 1,2 миллиона рублей.
85-летняя новокузнечанка шла по улице, когда к ней подошла незнакомка. Ненавязчиво она завязала разговор, а потом обмолвилась, что видит порчу на пенсионерке. Тут к ворожее подошла еще одна женщина и принялась благодарить за недавнее чудесное исцеление. Видя, что пенсионерка засомневалась, целительница предложила ей проверить наличие проклятия.
- Возьмите вот эту иголку в руку и сожмите кулак, - наставляла незнакомка, протягивая женщине иглу.
Когда же пенсионерка разжала кулак, она невольно ахнула: игла почернела! Тут уж она поверила в порчу и то, что все ее деньги несут в себе зло. Чтобы купюры не превратились в пыль, женщина отдала целительнице сначала 200 тысяч рублей, а потом еще и еще – всего 1,2 миллиона рублей!
- Иди домой и не оборачивайся, за деньгами приходи сюда же через день, - велела целительница.
Конечно же, денег старушка больше не увидела, и, отчаявшись, обратилась в полицию. Аферисток сейчас разыскивают сотрудники полиции, а со слов женщины были составлены фотороботы преступниц.
Первая подозреваемая: на вид около 30-35 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, один верхний зуб слева из желтого металла.
Одета: шапка темная вязаная,куртка темная без капюшона, брюки черные, ботинки черные. С собой имела женскую сумку черного цвета.
Вторая подозреваемая: на вид около 30-35 лет, рост около 160-165 см, плотного телосложения, смуглый цвет лица.
Одета: шапка темная вязаная, куртка серая, брюки черного цвета, ботинки черные.
Полицейские просят всех, кто владеет информацией о личности подозреваемых,
сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-45-42-52, 45-14-20, 45-77-99 или
«02».