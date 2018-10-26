Система ОМС в Кузбассе: 25 лет на страже здоровья

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-26T13:22:14+03:00

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26 октября Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области празднует свое 25-летие. С юбилейной датой всех кузбассовцев и в особенности тех, кто имеет к ОМС непосредственное отношение, поздравил директор Территориального фонда ОМС Кемеровской области Игорь Пачгин.

Сегодня у 98 процентов кузбассовцев имеется полис обязательного медицинского страхования, а это значит, каждый из нас может получить своевременную медицинскую помощь где угодно и когда угодно. Тем более, что в самой системе работают три страховые медицинские организации, 210 медицинских организаций, из которых 82 – частные. А объем финансирования территориальной программы ОМС на сегодняшний день составляет 33,7 миллиарда рублей.

- Инвестиции в здоровье – это инвестиции, в первую очередь, в улучшение качества жизни людей, - отметил Игорь Пачгин.

На что идут средства ОМС? На зарплату медработниках, приобретение лекарств и изделий медицинского назначения, диспансеризацию кузбассовцев, высокотехнологичную медицинскую помощь. К слову, с каждым годом все больше кузбассовцев получают возможность улучшить здоровье с использованием современных эффективных медицинских технологий.

- Убежден, что высочайший профессионализм и ответственность работников ТФОМС и в дальнейшем будут максимально эффективно способствовать защите интересов и охране здоровья кузбассовцев, - отметил Игорь Пачгин. - Это было и остается основным ориентиром, главной целью нашей работы.