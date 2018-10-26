2018-10-26T13:53:05+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей, выживших в ДТП с КамАЗом

Губернатор навестил сирот в больнице
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: 2ГисФото: 2Гис
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В пятницу днем Сергей Цивилев навестил в больнице выживших в смертельной аварии детей, которые потеряли обоих родителей. Губернатор рассказал о состоянии малышей.

Напомним, что в четверг около 11.00 на трассе в Беловском районе КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. На месте погиб водитель легковушки и его супруга. Двое маленьких детей выжили.

В пятницу после рабочего визита в Белово Сергей Цивилев посетил Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, куда госпитализировали пострадавших детей. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

– Хорошая семья двое маленьких детей. Хорошая машина, не нарушали правила. Дети находились сзади в креслице, мальчик и девочка, пять и три года. И случилось такое, что на встречную полосу выехал грузовик. Он сам (водитель, - «КП») находится в шоке, он никуда не убегал, сам вызвал всех, – рассказал Сергей Цивилев. - Этих детишек я посмотрел. Они находятся в Ленинске-Кузнецком в больнице охраны здоровья шахтеров, в реанимации. Слава богу, у них все будет хорошо. И уже родственники погибшей семьи готовы этих детишек забрать.

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