2018-10-26T14:04:08+03:00
Общество

Акция «Добро в село» пройдет в Кемеровском районе

Врачи-волонтеры приедут в село Силино
Екатерина РОМАНОВА
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В субботу, 27 октября, в Кузбассе будут проходить финальные мероприятия проекта «Добро в село». В этот раз врачи-волонтеры приведут в порядок фельдшерско-акушерский пункт села Силино.

Жители села Силино смогут пройти УЗИ-исследования, сделать ЭКГ и получить консультацию узких специалистов. Вместе с докторами приедет заместитель губернатора области по вопросам социального развития Елена Малышева, которая также в этот день проведет прием граждан по личным вопросам.

Всероссийский проект «Добро в село» стартовал в Кузбассе 22 сентября. Больше, чем за месяц врачи побывали в 16 районах и двух городских округах, десятках деревень и сел. Волонтеры прошли обследования и побывали на консультациях у узких специалистов.

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