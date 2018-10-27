2018-10-27T04:03:48+03:00
Общество

Новокузнечанам расскажут, как бороться с инсультом

Горожан приглашают позаботиться о своем здоровье
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 пройдет День борьбы с инсультом. Горожан приглашают измерить давление и ЭКГ.

29 октября новокузнечане смогут стать участниками Дня борьбы с инсультом. Узнать, не грозит ли инсульт и как избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы можно будет в поликлиниках №1 и №9 Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

В поликлинике № 1 (проспект Бардина, 26 а, каб. № 103) с 09:00 до 13:00 все желающие смогут измерить уровень артериального давления, рост, вес, объем талии, частоту сердечных сокращений для выявления основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также получить консультацию врача-терапевта и принять участие в анкетировании «Рискометр

инсульта».

В поликлинике № 9 (улица Хитарова, 32) с 14:00 до 17:00 также можно принять участие в профилактической акции и, в том числе, пройти ЭКГ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокузнецке уходивший от погони водитель протаранил УАЗ
Сергей Цивилев поздравил мусульман Кузбасса с 10-летием мечети Мунира
Акция «Добро в село» пройдет в Кемеровском районе
Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей, выживших в ДТП с КамАЗом
Не доставайся никому: кузбассовец не смог угнать машину и сжег ее
Система ОМС в Кузбассе: 25 лет на страже здоровья
Новокузнечанка отдала 1,2 миллиона рублей мошеннице с металлическим зубом
В Белове после ремонта торжественно открыли улицу Пролетарскую
Камазист оставил сиротами двух маленьких детей из Кузбасса
В Кемерове прошли похороны умершего в ресторане студента Дмитрия Шабана
В Кузбассе хотят объединить вузы
Житель Кузбасса выпал с третьего этажа психинтерната
Первым заместителем губернатора Кузбасса стал Вячеслав Телегин
Очевидцы сняли на видео смертельное ДТП с иномаркой и «ГАЗелью» в Кузбассе
В Кемерове оцепили трамвай из-за подозрительного предмета
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного оставили под арестом до 25 декабря
В Кузбассе создадут научно-образовательный центр
Актер из Кемерова Евгений Гришковец снялся в сериале про женщин
Новокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасами
Закупкой оборудования и лекарств в Кузбассе займется специальное агентство
Кемеровчанин приучал 14-летнего сына принимать наркотики
В Кузбассе владельца киоска оштрафовали на 200 тысяч