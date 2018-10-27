Новокузнечанам расскажут, как бороться с инсультом

СЕГОДНЯ 04:03 2018-10-27T04:03:48+03:00

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В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 пройдет День борьбы с инсультом. Горожан приглашают измерить давление и ЭКГ.

29 октября новокузнечане смогут стать участниками Дня борьбы с инсультом. Узнать, не грозит ли инсульт и как избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы можно будет в поликлиниках №1 и №9 Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

В поликлинике № 1 (проспект Бардина, 26 а, каб. № 103) с 09:00 до 13:00 все желающие смогут измерить уровень артериального давления, рост, вес, объем талии, частоту сердечных сокращений для выявления основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также получить консультацию врача-терапевта и принять участие в анкетировании «Рискометр

инсульта».

В поликлинике № 9 (улица Хитарова, 32) с 14:00 до 17:00 также можно принять участие в профилактической акции и, в том числе, пройти ЭКГ.