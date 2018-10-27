В Новокузнецке уходивший от погони водитель протаранил УАЗ
В Новокузнецке водитель иномарки устроил лобовое ДТП на дороге с односторонним движением.
Автолюбитель, управлявший синим BMW, услышав требование экипажа ДПС остановиться, не стал делать этого и лишь прибавил газу. Пытаясь оторваться от преследователей, водитель нарушал всевозможные Правила дорожного движения. Он не только двигался со скоростью выше разрешенной, но и выехал, в конце концов на проезд Театральный, где разрешено только одностороннее движение. Там он столкнулся с автомобилем УАЗ.
Как сообщает nk.life, скорость автомобиля была настолько высокой, что после столкновения он проехал еще около 50 метров. Лихача сотрудник ГИБДД задержали, а водителю микроавтобуса УАЗ врачи оказали необходимую помощь. К слову, из-за ДТП на некоторое время было остановлено движение троллейбусов, следовавших по маршруту №7.
Фото: nk.life
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного средства