Кемеровчанин отдал 72 тысячи рублей за несуществующую икру
Полицейские Кемерова разыскивают мошенника, которому местный житель перечислил 72 тысячи рублей за партию красной икры.
Житель города Кемерово очень хотел полакомиться красной икрой и при этом сэкономить на ее приобретении. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже икры по 1,3 тысячи рублей за килограмм. Он связался с продавцом и договорился о покупке. Продавец пообещал отправить посылку с икрой автотранспортом – но только после того, как получит предоплату. Кемеровчанин тут же перевел 72 тысячи рублей.
Вскоре пришло подтверждение об отправке – фото контейнеров с икрой, в каждом – по 25 килограммов. Увы, увидеть икру покупателю удалось лишь на фото: посылка так и не добралась до адресата. Кемеровчанину не оставалось ничего иного, как обратиться в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, мошенника сейчас разыскивают. Ему грозит наказание: лишение свободы на срок до пяти лет.