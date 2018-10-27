Кемеровчанин отдал 72 тысячи рублей за несуществующую икру

СЕГОДНЯ 05:40 2018-10-27T05:49:35+03:00

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Полицейские Кемерова разыскивают мошенника, которому местный житель перечислил 72 тысячи рублей за партию красной икры.

Житель города Кемерово очень хотел полакомиться красной икрой и при этом сэкономить на ее приобретении. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже икры по 1,3 тысячи рублей за килограмм. Он связался с продавцом и договорился о покупке. Продавец пообещал отправить посылку с икрой автотранспортом – но только после того, как получит предоплату. Кемеровчанин тут же перевел 72 тысячи рублей.

Вскоре пришло подтверждение об отправке – фото контейнеров с икрой, в каждом – по 25 килограммов. Увы, увидеть икру покупателю удалось лишь на фото: посылка так и не добралась до адресата. Кемеровчанину не оставалось ничего иного, как обратиться в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, мошенника сейчас разыскивают. Ему грозит наказание: лишение свободы на срок до пяти лет.